屏東男深夜自撞中央分隔島翻車 自行脫困求助無大礙

屏東縣李姓男子，昨天半夜獨自開車，沿台1線由北往南方向行駛，疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道，所幸未波及其他用路人，男子自行脫困沒有受傷，酒測值為零，事故原因有待調查釐清。

警方指出，58歲李姓男子昨天深夜11點36分左右，他開車沿著台1線由北往南方向行駛，行經枋山鄉台1線南下457K一處轉彎時，疑因未注意車前狀況操作不慎，自撞中央分向護欄後翻覆，車頭全毀，李男自行爬出車外報警協處，警、消獲報派員趕抵，對冒煙的引擎室灑水降溫，經檢視李男頭、手等部位輕微擦傷，意識清楚未送醫自行返家。