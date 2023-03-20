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屏東男深夜自撞中央分隔島翻車 自行脫困求助無大礙

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣李姓男子，昨天半夜獨自開車，沿台1線由北往南方向行駛，疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道，所幸未波及其他用路人，男子自行脫困沒有受傷，酒測值為零，事故原因有待調查釐清。

警方指出，58歲李姓男子昨天深夜11點36分左右，他開車沿著台1線由北往南方向行駛，行經枋山鄉台1線南下457K一處轉彎時，疑因未注意車前狀況操作不慎，自撞中央分向護欄後翻覆，車頭全毀，李男自行爬出車外報警協處，警、消獲報派員趕抵，對冒煙的引擎室灑水降溫，經檢視李男頭、手等部位輕微擦傷，意識清楚未送醫自行返家。

事後，警方對李男酒測，無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬有待調查釐清。警方呼籲，夜間行駛轉彎路段應減速慢行，並保持安全距離，維持行車安全。

屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／枋寮警分局提供
屏東縣枋山鄉李男疑未注意車前狀況，於轉彎處操作不慎，擦撞中央分向護欄，隨後人車翻覆橫躺車道。圖／枋寮警分局提供

酒測 屏東縣 車道

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