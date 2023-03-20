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台南轎車自撞分隔島 女駕駛受困車內搶救送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安明路一段、九份子大道路口，今天清晨8點多發生一輛黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形，女駕駛右腳骨折，受困駕駛座，消防人員動用破壞器材破壞車體，才順利將她救出送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨8點14分接獲民眾報案，位於安南區安明路一段、九份子大道路口，一輛黑色轎車不明原因自撞中央分隔島，女駕駛受困車內。

中心派出和緯、安南分隊及安南中隊人員前往搶救，救護人員發現年約35歲女駕駛右腳骨折無法施力受困駕駛座，由於車禍地點往來車輛很多，消防車和警車擋在大馬路上，救護人員再以破壞器材破壞駕駛座左側車門，花了約10分鐘後順利將女駕駛脫困送永康奇美醫院救治。

女駕駛被救出後意識清楚，但說不出車禍是如何發生的，後續車禍發生原因，由轄區警方進一步調查釐清中。

台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形，女駕駛受困駕駛座，消防人員動用破壞器材破壞車體，才順利將她救出送醫。記者黃宣翰／翻 攝
台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形，女駕駛受困駕駛座，消防人員動用破壞器材破壞車體，才順利將她救出送醫。記者黃宣翰／翻 攝
台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形。記者黃宣翰／攝影
台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形，零件散落一地。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安明路一段，今天清晨8點多發生黑色轎車自撞中央分隔島，車頭嚴重變形，零件散落一地。記者黃宣翰／翻攝

車禍 骨折 台南

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