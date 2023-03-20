影／新莊副都心20人中巴自撞標誌桿 司機急救後恢復意識
新北市新莊副都心今天清晨5時許，有1輛20人座中型巴士不明原因自撞路旁交通標誌桿，車上只有65歲葉姓司機1人，無明顯外傷但意識模糊被救護車送醫，急救後恢復清醒，暫時無法接受警方詢問，尚不清楚為何撞標誌桿。
警方調閱監視器發現，中巴原本沿著新莊區中央路往思源路方向直行，接近中華路三段路口時，行駛在左轉專用車道，車速突然慢了下來，但是沒有停車，持續向前偏左緩緩滑行，滑到中央路逆向車道撞上路旁標誌桿。由於撞擊位置剛好就在駕駛座，研判司機已經意識模糊才沒有轉向閃避。
當時是清晨5時52分，路上人車都不多，警方和救護車獲報先後趕抵，連忙協助司機送醫急診，稍後於清晨7時20分恢復意識，他沒有飲酒，但仍然很虛弱、飽受驚嚇，醫院還要進一步觀察、詳細檢查，司機尚無法接受調查。
這輛巴士屬於專營大型、中型遊覽車及廂型車的某通運公司所有，營業項目包括員工旅遊、貴賓接送、校外教學、考察會議、婚禮用車等等，警方將嘗試連絡公司和司機家屬，釐清狀況。
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