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傻眼！戰地情人夢全是一場空 高雄婦險成詐騙肥羊

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市彌陀區蔡姓女子在網路上結識自稱是南蘇丹戰地軍醫的男網友，在對方持續噓寒問暖的柔情攻勢下墜入情網；日前對方聲稱急需用錢，蔡女赴彌陀漁會匯款時，行員機靈報案，在警勸說並查證下，發現該匯款帳號根本是人頭警示戶，蔡女才驚覺「戰地戀情」原來只是夢一場。

經了解，52歲蔡女是透過交友軟體結識自稱是醫生的華裔美軍，對方聲稱要捐贈當地孤兒院，要求蔡女一同作愛心匯款來資助；正當蔡女至彌托區漁會匯款時，行員察覺有異，隨即通報彌陀所員警到場協助。

「人都沒見過面！」警員苦口婆心勸說蔡女，不該輕易借錢給網路上不認識的人，起初，蔡女對警方勸說感到半信半疑，直到警方分享網路新聞案例，經一番比對查詢後發現，婦人欲匯款之帳戶已被列為人頭警示帳戶，蔡女才驚覺自己受騙上當，畢竟躲在交友軟體背後的人，是男是女都不知道，全是一場騙局。

男網友寫給蔡女的留言。記者古和純／翻攝
男網友寫給蔡女的留言。記者古和純／翻攝
蔡姓女子赴高雄是彌陀漁會欲匯款給南蘇丹男網友。記者古和純／翻攝
蔡姓女子赴高雄是彌陀漁會欲匯款給南蘇丹男網友。記者古和純／翻攝

交友軟體 南蘇丹

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