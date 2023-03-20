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高雄男駕保時捷失控衝騎樓 刷倒12輛機車釀禍原因曝
吳姓男子今晨駕駛保時捷Macan GTS休旅車，行經高雄新興區五福三路右轉自強二路，不慎失控衝向騎樓，先撞倒路邊12輛機車，撞到騎樓樑柱才停下，車頭撞爛，所幸當下無人在場，吳男手腳撕裂傷，送醫無礙，無酒駕行為；吳聲稱因煞車失靈釀禍，詳細肇責由警方釐清。
新興警分局自強路派出所警方，今天凌晨1時許接獲報案，指高雄市前金區五福三路與自強二路口有交通事故，警方到場後，發現一輛保時捷Macan GTS休旅車停在騎樓下，車頭被撞毀，路旁12輛機車被撞得東倒西歪，所幸無人遭波及。
駕駛保時捷的29歲吳姓男子，意識清楚，手腳有撕裂傷，經救護員送醫包紮，幸無大礙。
警方詢問吳男事發經過，吳聲稱當時駕車欲右轉，疑煞車突然失靈，致使轉彎車速過快，自撞路旁機車，詳細肇因由交通員警測繪後調查釐清。
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