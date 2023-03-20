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BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

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找到了！要價6800兩張BLACKPINK門票 警助鐵粉圓夢

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

Black Pink旋風來台開唱，高雄至少吸引10萬狂粉朝聖，而這兩天高捷人流量勝於跨年人潮，不過，人多亂象也多，昨天下午警員獲報民眾拾獲2張價值6800元的BLACKPINK演唱會門票，並透過主辦單位火速找到失主，讓兩位特地從桃園南下的鐵粉順利入場，感受人氣女團的現場魅力。

韓國當紅女團BLACKPINK此次世界巡迴演唱會，此次非常難得在高雄世運主場館舉辦兩場，連兩天近9萬張門票瞬間秒殺，寫下一票難求的盛況。不過，高雄市警局楠梓分局右昌派出所昨天下午2時許獲報，民眾撿到兩張BP價值不斐的VI{P演唱會門票，警趕緊通知演唱會服務台，並通報線上警力，加強協尋失主。

承辦警員許忠信指出，他擔心失主可能是外縣市歌迷，遠赴而來卻敗興而歸，鐵定會相當失落，幸運的最後成功聯繫上購票的失主33歲陳姓女子。

據了解，陳女特地和朋友從桃園南下看演唱會，但中途不慎遺失票券，還好來得及找回失而復得的票券，喜出望外。她表示，門票是非常辛苦才買到，當下還興奮地與警員合照，並親自致電向拾獲民眾道謝，感謝警方不遺餘力當忙，讓她在高雄能留下美好的回憶。

楠梓分局呼籲，購買如演唱會門票等無實名制度之有價票券，建議拍下票券序號或可辨識之號碼，若不慎遺失遭人拾獲，即可證明自己是失主而順利領回。

高雄市警局楠梓分局右昌派出所警員與失主確認票券。記者古和純／翻攝
高雄市警局楠梓分局右昌派出所警員與失主確認票券。記者古和純／翻攝

演唱會 失主 桃園

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