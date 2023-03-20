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國1彰化路段凌晨10輛大小車連環追撞 7人輕重傷
國道1號204公里北上彰化秀水路段，今天凌晨發生包括一輛油罐車在內的10輛大小車連環追撞事故，車輛嚴重受損，共造成 6男1女受傷，其中一人受傷較為嚴重，事故原因由國道警察第三大隊調查中。
彰化縣消防局是在今天凌晨1時15分接獲報案，指出彰化縣秀水鄉國道1號204公里北上中間車道發生連環車禍，立即出動10個消防分隊。出動消防車8輛、救護車9輛，消防人員34人前往搶救。
車禍現場是10輛大小車追撞，包括5輛大型貨車，其中1輛為油罐車、4輛小客車及1輛9人座廂型車，車輛翻覆在車道上，幸好油罐車未洩漏，也沒有起火。
由於車輛追撞後，受損嚴重，車身扭曲，部分人員被夾在車內，消防人員動用器材車及破壞機具，才順利將人員救出。合計造成7人受傷，其中一人為女性，分別送往彰基及秀傳醫院救治，其中一人受傷較嚴重，其餘輕傷。
車禍發生後，國道警方立即封鎖現場，待救援結束，拖吊受損車輛及清理路面後，到清晨4時46分才恢復交通。
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