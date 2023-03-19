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彰化移工宿舍深夜惡火 3人送醫1傷勢嚴重

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市彰南路一段一棟3層樓住4名越南移工宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救，有一人逃出，3人受傷送醫，其中1名女性送醫無呼吸心跳。這場惡火疑似1樓起火，2、3樓受到煙燻，起火原因由消防局調查中。

消防局指出，今晚10時54許，接獲報案，指位在彰化市彰化市彰南路一段117巷的這棟3樓RC移工宿舍起火，消防局立即調動8 個分隊前往搶救。

屋內共有4人，均受困在2、3樓，其中一名男子逃出，另一名男子從二樓跳下，腳受傷。消防人員趕到時，獲知仍有兩名女性受困火場。

消防人員搜尋後，先後救出這兩名女移工，其中一名受到燒燙傷嚴重，意識不清楚，送醫已無呼吸心跳，另一名輕微嗆傷，合計有3人受傷送醫。這場火警到11時16分撲滅火勢。

彰化市彰南路一段一棟3層樓移工宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救。圖／民眾提供
彰化市彰南路一段一棟3層樓移工宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救。圖／民眾提供
彰化市彰南路一段一棟3層樓移工宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救。圖／民眾提供
彰化市彰南路一段一棟3層樓移工宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救。圖／民眾提供

移工 宿舍

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