聽新聞
test
0:00 / 0:00

BLACKPINK演唱會騙票又一樁 他聲稱可帶粉絲進場騙到13萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，一票難求，不少粉絲四處求票，成了詐騙集團眼中肥羊。56歲蘇姓男子聲稱認識演唱會工作人員，可帶人進場，5名女粉絲信以為真匯款，蘇男一口氣賺到13萬餘元，5人昨晚抵達場館外，發現蘇男根本無法帶他們進場，才知受騙報警。

左營警分局昨晚8時許獲報，指世運主場館有演唱會門票糾紛，員警前往現場了解；警方發現56歲蘇姓男子被一群BLACKPINK女粉絲包圍，在場一一盤問發生何事，並將包括蘇男及5名女子帶回調查。

警方調查，蘇姓男子在網路上聲稱認識在BLACKPINK演唱會後台工作的廠商，可聯繫幫忙代購演唱會門票或者直接帶人進場，門票價2000元到6800元不等，32歲的陳姓女子信以為真，匯款購票，其中陳女一口氣買了57000元的門票。

陳女等人昨晚在演唱會開演前，和蘇男相約在場館外拿票，發現蘇男手中沒門票，本以為可由蘇協助帶入演場會會場，但蘇一靠近大門，因沒票遭工作人員驅趕，陳等人才知受騙。

警方統計陳女等5名被害人共計向蘇購買25張門票，遭詐金額13萬餘元，5人堅持提告，警詢後，依詐欺罪嫌將蘇男移送偵辦。

陳姓女子等人昨晚在BLACKPINK演唱會開演前，和聲稱可帶人進場的蘇姓男子面交拿票，發現蘇手中沒門票，進不了會場才知受騙；警方將蘇依現行犯帶回查辦。記者石秀華／翻攝
陳姓女子等人昨晚在BLACKPINK演唱會開演前，和聲稱可帶人進場的蘇姓男子面交拿票，發現蘇手中沒門票，進不了會場才知受騙；警方將蘇依現行犯帶回查辦。記者石秀華／翻攝
陳姓女子等人昨晚在BLACKPINK演唱會開演前，和聲稱可帶人進場的蘇姓男子面交拿票，發現蘇手中沒門票，進不了會場才知受騙。記者石秀華／翻攝
陳姓女子等人昨晚在BLACKPINK演唱會開演前，和聲稱可帶人進場的蘇姓男子面交拿票，發現蘇手中沒門票，進不了會場才知受騙。記者石秀華／翻攝

演唱會 粉絲 BLACKPINK 詐騙集團

延伸閱讀

直擊／107分鐘完美收工！BLACKPINK告別高雄

被演唱會洗版！他問「有人完全不知道BLACKPINK嗎？」鄉民點名這些人

台8女神看BLACKPINK 警告前排：站起來我會絆倒你椅子

直擊／台粉集體自律！BLACKPINK演唱會沒人站了

相關新聞

阿婆灣又出事…重機騎士迎面撞上違規公務車 慘輾車底斃命

阿婆灣又出事了！一輛黃牌重機今天下午12點5分，行經嘉義縣中埔鄉台三線313.5公里處，迎面撞上跨越雙黃線的林務局公務小...

彰化移工宿舍深夜惡火 3人送醫1傷勢嚴重

彰化市彰南路一段一棟3層樓住4名越南移工的宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救，有一...

獨攀郡大山 7旬翁墜80米山谷亡

新北市七十三歲孫姓老翁前天到南投信義獨攀郡大山，下山時失足摔落八十米深谷，路過山友聽到喊叫聲冒險救援，但孫跌落處有約卅米...

台中大里人孔蓋鬆脫 小夫妻摔車重傷

台中市廖姓市民前天下午騎機車載妻子經過大里區東湖里長春公園附近時，突然跌倒，廖的右側鎖骨骨折開刀，懷孕8周的妻子也跌得全...

BLACKPINK演唱會騙票又一樁 他聲稱可帶粉絲進場騙到13萬

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，一票難求，不少粉絲四處求票，成了詐騙集團眼中肥羊。56歲蘇姓男子...

知名餐廳民雄松山土窯羊肉火災 濃煙烈火竄天嚇人

嘉義縣民雄知名餐廳松山土窯羊肉今晚發生火災，濃煙烈火竄天嚇壞周圍民眾，堆放木材、粗糠等易燃物多，火勢一發不可收拾，初估燃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦