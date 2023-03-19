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BLACKPINK演唱會騙票又一樁 他聲稱可帶粉絲進場騙到13萬
南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，一票難求，不少粉絲四處求票，成了詐騙集團眼中肥羊。56歲蘇姓男子聲稱認識演唱會工作人員，可帶人進場，5名女粉絲信以為真匯款，蘇男一口氣賺到13萬餘元，5人昨晚抵達場館外，發現蘇男根本無法帶他們進場，才知受騙報警。
左營警分局昨晚8時許獲報，指世運主場館有演唱會門票糾紛，員警前往現場了解；警方發現56歲蘇姓男子被一群BLACKPINK女粉絲包圍，在場一一盤問發生何事，並將包括蘇男及5名女子帶回調查。
警方調查，蘇姓男子在網路上聲稱認識在BLACKPINK演唱會後台工作的廠商，可聯繫幫忙代購演唱會門票或者直接帶人進場，門票價2000元到6800元不等，32歲的陳姓女子信以為真，匯款購票，其中陳女一口氣買了57000元的門票。
陳女等人昨晚在演唱會開演前，和蘇男相約在場館外拿票，發現蘇男手中沒門票，本以為可由蘇協助帶入演場會會場，但蘇一靠近大門，因沒票遭工作人員驅趕，陳等人才知受騙。
警方統計陳女等5名被害人共計向蘇購買25張門票，遭詐金額13萬餘元，5人堅持提告，警詢後，依詐欺罪嫌將蘇男移送偵辦。
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