知名餐廳民雄松山土窯羊肉火災 濃煙烈火竄天嚇人

嘉義縣民雄知名餐廳松山土窯羊肉今晚發生火災，濃煙烈火竄天嚇壞周圍民眾，堆放木材、粗糠等易燃物多，火勢一發不可收拾，初估燃燒面積約60平方公尺，目前火勢已控，無人員傷亡，持續撲滅餘火。

據了解，疑似門口土窯起火燃燒，堆放木材多、種植花草樹木、導致火勢迅速蔓延，門口堆放米酒、粗糠等物，有燃燒、爆炸情形，消防隊布置水線滅火，因餐廳有先疏散店內4、5桌客人，無人員傷亡。

鄉長林于玲說，民雄松山土窯羊肉是當地知名餐廳，許多外地人慕名而來，就為了品嘗土窯羊，餐廳主要為木頭、磚頭構造，門口有埋在地底的土窯，以大量粗糠燒製土窯羊，疑似易燃物多導致火警，發生憾事令人相當難過。

嘉義縣消防局表示，今晚7點接獲民眾報案，民雄鄉松山土窯羊肉發生火警，派遣民雄、双福、大林、大美、溪口、新港、水上、三和、祥和、中埔、梅山及大隊部等11個分隊，出動17車40人搶救，初估燃燒面積60平方公尺，晚上8點控制火勢，現場無人傷亡，持續出水撲滅悶燒餘火。