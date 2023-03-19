貨車撞斷電桿致新北坪碇路中斷 晚間恢復通行

新北坪碇路（106乙線）坪林路段今天中午發生貨車翻覆並撞斷電線桿事故，造成交通暫時中斷，經事故車輛拖離及台電進場施作，新店警分局表示，晚間8時32分已恢復通車。

警消今天中午12時許接獲通報，坪碇路坪林路段，一輛載運鐵皮浪板貨車從中壢要載往花蓮，古姓駕駛疑對坪林路況不熟，以致在轉彎處不慎翻車，並撞斷電線桿，造成1人受傷送往萬芳醫院救治。

由於雙向無法通行，警方建議用路人提早改道，警方也派員於新北消防局坪林消防分隊前坪碇路、坪雙路口及坪碇路石碇端管制車輛進入。

新店分局表示，事故現場為106乙線往坪林方向近21公里處，已完成事故車輛拖吊，台電也派員搶修，新電線桿及電信桿已於晚間8時32分完成裝設作業，道路恢復正常通行。