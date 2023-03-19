一覺醒來妻子不見了！她失智「想去淡水」 北市警急協尋助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

7旬楊姓婦人患有失智症，生活由8旬徐姓老翁照料，日前趁老公午休時獨自從家裡外出，跑到捷運站稱「要搭車去淡水」；徐翁醒來發現老婆不見了，急忙跑去派出所求助。警方幫忙尋人，最後在大安捷運站找到楊婦，老夫妻團聚，徐翁感激不已。

大安分局瑞安街派出所14日下午5點多獲報，徐翁（81歲）稱配偶楊姓婦人（73歲）趁他午休時離家、不知去向，心急如焚，在住家附近和大安森林公園找尋都未果，只好向員警求助。

警方獲悉老婦患有失智症，經詢問大安森林公園捷運站務人員，對走失楊婦特徵有印象，經調閱監視器畫面，確認真的就是她。

瑞安街派出所警員常蕎麟受理後，積極聯繫捷運警察，並通報協尋，最後接獲捷運站務人員來電，稱「有人因票卡問題需要警方協助」，常員前往處理，就是走失的楊姓婦人。

員警隨後把她載回派出所，通知徐姓老翁趕來，他看到老伴平安無事，激動不已，頻頻感謝員警熱心幫忙。

大安警分局呼籲，家裡若有失智或高齡長者，除可向社會局申請愛心手鍊，亦可向警方申請指紋建檔，可利警方迅速查出身分尋人。

台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝
台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝
台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝
台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝
大安分局瑞安街派出所警員常蕎麟，協助走失老婦平安回家。記者翁至成／翻攝
大安分局瑞安街派出所警員常蕎麟，協助走失老婦平安回家。記者翁至成／翻攝
台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝
台北市大安警方日前協助走失老婦返家，當時她在捷運站不知所措，頻向站務人員說「要搭車去淡水」。記者翁至成／翻攝

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