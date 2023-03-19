影／台南新化山區雜草火警 空勤總隊直升機10趟救災

台南市新化山區今天下午傳出雜草火警，因地點偏遠救災不易，消防局緊急尋求空勤總隊出動直升機取水後從空中灌救，前後10趟之多，消防局說，近來天乾物燥，切勿在山區公墓任意燃燒雜草以免釀災。

台南市消防局是在今下午1點24分獲報新化知義里口碑一處丘陵傳出雜草火警，因往來路徑狹小不易救災，消防局下午緊急請求空勤總隊協助從高雄小港機場調派一架直升機支援，經引導後，下午4點35分從新化虎頭埤取水往返灌救，前後達10趟之多。

直升機吊掛水袋穿越新化上空，也引起許多民眾好奇，不少人拍下少見畫面，直到傍晚約5點20分因天色逐漸轉黑不利灌救，作業才告一段落。

消防局說，近來天乾物燥且山區不少人掃墓燃燒雜草，稍有不慎極易引發山林火警，更不利救災，請民眾配合。