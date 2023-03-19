助協勤補消防人力 社后義消分隊辦山域繩索救援訓練

新北市社后義消分隊今於社后分隊廳舍模擬山域困難地形繩索救援技巧演練，此次訓練包含義消到達救援現場後應實施的作為及繩索應用、固定點選擇、雙繩系統架設、省力滑輪組及上拉下放等課程。目前很多地區消防人力不足，尤其在大型災害現場需要龐大救援人力，消防隊員體力負荷大，需要輪替休息，新北市消防局積極招募義消加入。

義消跟著消防員衝災害現場、火場射水、山難搶救，可以說只要有災害，常見義消在現場支援拉水線、射水等，尤其在消防人力相對不足的區域，一旦有重大災害發生，都可見義消水裡來火裡去。

近來災害多元化趨勢，從原本協勤救火、救護，擴大到因應山域搜救、水域救援等各種災難救助，而政府資源有限民力無窮，因此鼓勵有志青年加入義勇消防行列，提升政府災害應變效能。

此次安排山域救援繩索技術除能運用在人命的搶救，也可面對墜落受傷民眾的吊掛應用及確保消防人員自身安全。

新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，消防救災工作經常需要消防及義消人員相互搭配執行任務，社后義消分隊特別發起山域訓練，藉此機會來培養消防及義消團隊默契，提升災害搶救效率。而新北市消防局也積極招募義消加入，期盼有更多人加入義消行列，讓眾人齊心守護新北市。