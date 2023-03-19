因逆向違規釀禍…22歲男遭林務局公務車輾斃 林務局晚間回應

嘉義縣中埔鄉阿婆灣今天中午發生一起死亡車禍，林務局公務車違規逆向停車、逆向行駛及迴轉，直行22歲劉姓男子煞車不及，迎面撞上斃命，林務局表示，當下派人趕赴醫院慰問家屬劉父，將持續與劉父保持聯繫，給予關懷及協助；劉父則表示，待偵查結果出爐再談協商。

車禍發生後，嘉義林管處主任陳志彰立即趕赴聖馬爾定醫院慰問家屬劉父，劉父情緒悲痛表示，待警檢偵查後，再進一步協商後續事宜。

嘉義林管處說明，護管員高男今天加強假日巡視，與江姓男子一起出勤公務，駕駛小貨車迴轉至對向車道時，與劉姓騎士發生碰撞，騎士倒地受傷嚴重，護管員當下立即向警消報案，並持續對劉男急救至救護人員抵達，劉男送醫急救仍宣告死亡。

嘉義林管處也說，高男、江男也由救護車送至醫院檢查，高男頭部外傷、肩頸挫傷，江男膝蓋挫傷、頸部肌肉拉傷等輕傷；公務車行車記錄器已交予警方，相關肇事責任由警方調查釐清中，將持續與劉男家屬保持聯繫，給予關懷及協助。

嘉義縣消防局表示，派遣大埔、三和分隊到場發現，一輛小貨車與一輛黃牌重機發生事故，現場傷者共2人，其中1名是22歲機車騎士，已無呼吸心跳，現場急救後送往聖馬爾定醫院救治；另名傷者是年約50歲高姓駕駛，有頭暈症狀，也由救護車送往聖馬爾定醫院。