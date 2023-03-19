台中寵物展黑狗突咬柴犬 市府：雙方已和解

台中市昨天一項寵物展上，1隻黑犬突然緊咬住另1隻柴犬的後腿不放。圖／翻攝自江和樹提供影片

台中寵物展正在烏日國際展覽館登場，18日現場突發生黑色米克斯緊咬柴犬意外，2名飼主奮力拉開，將被咬傷柴犬送醫，市府今天表示，飼主未報案，雙方已和解。

根據民眾現場拍攝的影片畫面顯示，只見黑色米克斯緊咬土黃色柴犬大腿不放，2名飼主奮力拉開2犬，而現場目擊民眾也在旁緊張不已，擔心柴犬的安危，最後米克斯終於放開柴犬，飼主已將柴犬送醫休養。

由於黑色米克斯一度被傳為比特犬，柴犬飼主特別在臉書發文澄清，對方的狗不是比特犬，而是從山上撿回來的米克斯，且飼主已道歉，也會負責相關醫療費用，請大家不要再用聳動標題吸引點閱，製造對立。

擔任全國寵物商業同業公會副理事長的台中市議員江和樹接受媒體聯訪時表示，寵物展現場有舉辦試吃活動，有些狗狗有護食行為會發生爭執，飼主一定要注意，牽繩不能太長，也不能放手，而且一定要戴上護嘴罩防咬。

台中市政府動保處表示，此案目前未接獲民眾報案，今天主動派員至現場了解，據了解，雙方飼主已和解，動保處現場也向參展民眾宣導相關規定。

動保處說明，依據「台中市動物保護自治條例」規範，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入的場所應使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施，若經勸導未改善，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。