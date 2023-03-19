詐騙集團騙男子面交225萬元投資 及時報警車手遭逮

花蓮一名60歲男子誤信網路投資不實廣告，加入股市分析群組，更準備225萬元與詐騙集團相約在超商面交購買虛擬貨幣。不過他認為事有蹊蹺，驚覺自己可能受騙趕緊報警，警方循線逮捕20歲林姓車手，並查扣一台點鈔機，全案詐欺罪、洗錢罪移送法辦。

警方表示，男子經由網路投資不實廣告，先加入了LINE股市分析群組，依照詐騙集團指示下載假投資理財APP。在16日晚間，歹徒以投資股票、虛擬貨幣穩賺不賠等名義，要求他準備225萬元，並相約在吉安某間超商面交購買虛擬貨幣，不過男子愈想愈怪，懷疑是詐騙手法，決定打電話報警。

警方獲報後隨即派員在超商守株待兔，16日晚間7時40分，見一名年輕男子依約現身走進超商，警方見機不可失，立即上前表明身分，並逮捕該名林姓涉案車手，同時在他的背包內查扣點鈔機一台。

林男供稱自己只是來洽談虛擬貨幣買賣，對於假投資一事完全不知情，由於涉案事證明確，警方將他上銬帶回後，依「刑法」詐欺罪、「洗錢防制法」移送偵辦。

吉安警分局呼籲，近年詐騙集團不斷投出變化球，利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。