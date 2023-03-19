影／台中翁騎單車橫越雙黃線 遭無照少年開車撞上送醫不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓少年在14日借朋友的轎車無照駕駛上路，行經西區時遇到八旬郭姓老翁騎單車逆向橫越雙黃線，黃沒注意到郭翁，直接迎面撞上郭翁，轎車的玻璃、前保桿也因巨大衝擊力而破裂、掉落，郭翁在現場留下斑駁血跡，經送醫急救多日後，昨宣告不治，今天由檢方相驗，全案將依少年事件處理法罪嫌送辦。

據查，黃姓少年（17歲）在14日凌晨4時許，借朋友轎車開車上路，沿區美村路一段行駛，當時郭翁（83歲）從對向車道逆向，橫越雙黃線後，行駛到黃的車頭前方，黃疑未注意到郭翁，直接迎面撞上，還波及路旁一輛機車，黃車的擋風玻璃有大面積的碎裂痕跡、前保桿也掉落，可見當時衝擊力道，而郭翁被撞後，在路面留下斑駁血跡。

郭翁送醫急救後有恢復生命跡象，但急救多日後，仍在昨天下午2時許宣告不治，全案黃、郭都無酒精濃度，不過黃是無照駕駛，經初步調查，肇事原因是郭翁跨越雙黃線，違反標線禁制，而黃則是無照駕駛、未注意車前狀況，全案今天報請檢察官相驗，釐清死因，全案依過失致死、少年事件處理法罪偵辦。

第一警分局提醒，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免發生車禍

台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，黃車擋風玻璃、前保桿可見巨大衝擊力。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，黃車擋風玻璃、前保桿可見巨大衝擊力。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場留下斑駁血跡。圖／讀者提供
台中市郭姓老翁14日騎單車行經西區時，逆向橫越雙黃線，遭無照的黃姓少年開車撞上，郭翁送醫不治，現場留下斑駁血跡。圖／讀者提供

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