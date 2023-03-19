影／台中翁騎單車橫越雙黃線 遭無照少年開車撞上送醫不治
台中市黃姓少年在14日借朋友的轎車無照駕駛上路，行經西區時遇到八旬郭姓老翁騎單車逆向橫越雙黃線，黃沒注意到郭翁，直接迎面撞上郭翁，轎車的玻璃、前保桿也因巨大衝擊力而破裂、掉落，郭翁在現場留下斑駁血跡，經送醫急救多日後，昨宣告不治，今天由檢方相驗，全案將依少年事件處理法罪嫌送辦。
據查，黃姓少年（17歲）在14日凌晨4時許，借朋友轎車開車上路，沿區美村路一段行駛，當時郭翁（83歲）從對向車道逆向，橫越雙黃線後，行駛到黃的車頭前方，黃疑未注意到郭翁，直接迎面撞上，還波及路旁一輛機車，黃車的擋風玻璃有大面積的碎裂痕跡、前保桿也掉落，可見當時衝擊力道，而郭翁被撞後，在路面留下斑駁血跡。
郭翁送醫急救後有恢復生命跡象，但急救多日後，仍在昨天下午2時許宣告不治，全案黃、郭都無酒精濃度，不過黃是無照駕駛，經初步調查，肇事原因是郭翁跨越雙黃線，違反標線禁制，而黃則是無照駕駛、未注意車前狀況，全案今天報請檢察官相驗，釐清死因，全案依過失致死、少年事件處理法罪偵辦。
第一警分局提醒，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免發生車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言