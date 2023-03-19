獲報幫派經營賭場藏匿商辦 北市警破門查扣千萬籌碼

台北市警方日前獲報，百家樂職業賭場藏匿松山區一處商辦大樓內，經蒐證齊全，昨凌晨2時許集結警力前往破門搜索，當場查獲現場負責人、荷官、員工等5人，賭客11人，查扣現金14萬餘元、籌碼6000千餘萬元等證物詢後分別依刑法賭博罪送辦、社會秩序維護法裁罰。

警方表示，近日接獲情資指出，由竹聯幫仁堂分子參與經營的百家樂職業賭場藏匿在松山區塔悠路一處商辦大樓內，轄區松山分局員警介入調查後，發現確有業者承租商辦地下室經營賭場，不定時有賭客進入行賭。

台北市警局督察室配合松山分局，經連日蒐證完備，昨凌晨集結警力破門搜索，當場查獲現場負責人53歲沈姓女子、2名荷官及2名員工、賭客11人等，查扣抽頭籌碼8萬元、現金14萬3500元、賭客籌碼61萬9100元、賭桌籌碼890萬9700元、預備籌碼5353萬6500元等證物，詢後依賭博罪將沈女等5人移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰賭客。

據悉，現場人員並無幫派註記，該商辦地下室原本是餐廳，因受疫情影響倒閉後閒置，沈女曾涉賭博案，供稱承租該處商辦地下室2個月，但警方對此說法存疑，將持續調查該賭場背後是否另有勢力把持。

警方表示，日前黑幫高調舉辦春酒活動，引發社會觀感不佳，此案情資顯示賭場有幫派依附圍事，且幕後人員在海外也有投資賭場事業，為徹底根絕幫派金流，將持續溯源清查。