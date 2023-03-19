影／抖音變身交友軟體 蘆洲男差點被美女茶商騙走245萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區1名63歲楊姓男子，日前在「抖音」的互動聊天室結識大陸美女茶商，匯款62萬元投資普洱茶餅，但根本沒有收到貨，後來對方又叫他再匯245萬元，銀行員察覺有異通知警方，才阻止楊男繼續被騙。

警方指出，抖音新增社交功能讓觀看同1則短影音的觀眾可以配對聊天之後，如同交友軟體，詐騙集團也已藉此設下陷阱。楊姓男子在抖音認識自稱大陸茶商的漂亮女生，互加LINE好友，後來對方介紹他投資普洱茶餅，聲稱可以獲得高額報酬。

楊男2日已匯款62萬元到對方指定帳戶，尚未收到任何茶餅，15日又推薦投資另1種茶葉，誘導他分別再匯款100萬元、145萬元到不同帳戶，同時提醒應對話術，才能避免被銀行勸阻。

最後還是被銀行員發現不對勁，通報蘆洲警分局協助。三民派出所警員張志豪、賴品慈到場一聽，連忙向楊男說明這一切都是詐騙手法，阻止他再匯款。

警方指出，網路交友陷阱多，切勿輕信說詞，投資自己不熟悉的產業，才能避免財產損失，只要心中產生懷疑，盡快打110或165反詐騙專線詢問。

楊姓男子（右）在抖音結識「大陸美女茶商」，匯款62萬元投資普洱茶餅，不但沒有收到貨，對方又叫他再匯245萬元，銀行員察覺有異通知警方，才阻止楊男繼續被騙。記者林昭彰／翻攝
楊姓男子（右）在抖音結識「大陸美女茶商」，匯款62萬元投資普洱茶餅，不但沒有收到貨，對方又叫他再匯245萬元，銀行員察覺有異通知警方，才阻止楊男繼續被騙。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 抖音

延伸閱讀

禁用抖音？綠委：牽涉言論自由 國家安全需要取得平衡點

綠委：民進黨總統提名定於一尊 不衝擊賴清德領導威信

環狀線北環段Y21至23站流標5次今動工 往返雙北市區縮短20分鐘

男友沒自信嫌自己醜 她幫忙下載交友軟體反弄巧成拙

相關新聞

阿婆灣又出事…重機騎士迎面撞上違規公務車 慘輾車底斃命

阿婆灣又出事了！一輛黃牌重機今天下午12點5分，行經嘉義縣中埔鄉台三線313.5公里處，迎面撞上跨越雙黃線的林務局公務小...

彰化移工宿舍深夜惡火 3人送醫1傷勢嚴重

彰化市彰南路一段一棟3層樓住4名越南移工的宿舍，今晚傳出惡火，彰化縣消防局據報調派21輛消防車、消防人員45人前往搶救，有一...

獨攀郡大山 7旬翁墜80米山谷亡

新北市七十三歲孫姓老翁前天到南投信義獨攀郡大山，下山時失足摔落八十米深谷，路過山友聽到喊叫聲冒險救援，但孫跌落處有約卅米...

台中大里人孔蓋鬆脫 小夫妻摔車重傷

台中市廖姓市民前天下午騎機車載妻子經過大里區東湖里長春公園附近時，突然跌倒，廖的右側鎖骨骨折開刀，懷孕8周的妻子也跌得全...

BLACKPINK演唱會騙票又一樁 他聲稱可帶粉絲進場騙到13萬

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，一票難求，不少粉絲四處求票，成了詐騙集團眼中肥羊。56歲蘇姓男子...

知名餐廳民雄松山土窯羊肉火災 濃煙烈火竄天嚇人

嘉義縣民雄知名餐廳松山土窯羊肉今晚發生火災，濃煙烈火竄天嚇壞周圍民眾，堆放木材、粗糠等易燃物多，火勢一發不可收拾，初估燃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦