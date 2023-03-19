影／抖音變身交友軟體 蘆洲男差點被美女茶商騙走245萬

新北市蘆洲區1名63歲楊姓男子，日前在「抖音」的互動聊天室結識大陸美女茶商，匯款62萬元投資普洱茶餅，但根本沒有收到貨，後來對方又叫他再匯245萬元，銀行員察覺有異通知警方，才阻止楊男繼續被騙。

警方指出，抖音新增社交功能讓觀看同1則短影音的觀眾可以配對聊天之後，如同交友軟體，詐騙集團也已藉此設下陷阱。楊姓男子在抖音認識自稱大陸茶商的漂亮女生，互加LINE好友，後來對方介紹他投資普洱茶餅，聲稱可以獲得高額報酬。

楊男2日已匯款62萬元到對方指定帳戶，尚未收到任何茶餅，15日又推薦投資另1種茶葉，誘導他分別再匯款100萬元、145萬元到不同帳戶，同時提醒應對話術，才能避免被銀行勸阻。

最後還是被銀行員發現不對勁，通報蘆洲警分局協助。三民派出所警員張志豪、賴品慈到場一聽，連忙向楊男說明這一切都是詐騙手法，阻止他再匯款。

警方指出，網路交友陷阱多，切勿輕信說詞，投資自己不熟悉的產業，才能避免財產損失，只要心中產生懷疑，盡快打110或165反詐騙專線詢問。