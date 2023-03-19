台中寵物展驚人一幕 黑犬突凶性大發緊咬柴犬不放

台中市昨天一項寵物展上，1隻黑犬突然緊咬住另1隻柴犬的後腿不放，雙方飼主雖都緊抱自家的犬，試圖將兩犬分開，但因黑犬的咬力很大，過了好一會兒，黑犬才鬆口。突來的一幕，讓現場一陣騷動，民眾直呼：「好可怕」！

依農委會公告「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」，規範具攻擊性之寵物，包括比特犬等6種危險性犬隻，及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，其出入公共場所或公眾得出入之場所應由成年人伴同，並採取下列防護措施：（一）以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引。（二）配戴不影響散熱之透氣口罩。違反規定者，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

對於此黑犬是否違反規定，台中市動保處長林儒良說，目前尚難判定黑犬屬於哪一種犬，若確定屬於具攻擊性的比特犬等6種危險性犬隻，且被害犬隻主人提告，動保處會依法開罰，但即使不屬於那6種危險性犬隻，也希望飼主能管好自己的犬隻，以免攻擊人或他犬而衍生意外，並涉民刑事責任。

據全國寵物商業同業公會副理事長、市議員江和樹提供的畫面，這隻黑犬當時緊緊咬住土黃色的柴犬右大腿，黑犬男飼主與柴犬女飼主分別上前抱住愛犬，試圖將牠們分開，男飼主和一邊的民眾對黑犬還猛揮了幾拳，但黑犬仍緊咬柴犬不放，柴犬還發出哀淒叫聲。有人質問為何黑犬沒有戴嘴套，飼主一時支吾並未回應。

轄區烏日警分局說，尚未接獲飼主報案。江和樹說，雙方飼主已和解，並建議飼主讓寵物試吃後寵物食品後，嘴套應馬上套回，以避免發生意外。