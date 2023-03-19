老翁登山突昏迷 十餘名山友輪翻CPR急救仍宣告不治

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

7旬林姓男子與友人至台東縣東河鄉攀爬都蘭山，於接近山角點約200公尺處不明原因昏倒，山友發現他失去呼吸、心跳，打119求助消防局、眾人透過線上指導DACPR輪流急救，都蘭消防分隊趕至山頂已近3小時後，經家屬同意送下山。

台東縣消防局都蘭消防分隊昨上午10時33分接獲報案後，先出動轄區分隊4名消防員，輕裝趕上山，同時申請消防署派遣直升機，並集結義勇消防人員準備上山支援，但因天候不佳、直升機無法出勤。

縣消防局指出，林男昏倒位置接近山頂，救災團隊無法第一時間攜帶救護器材接觸，指揮中心立即透過電話，指導報案山友幫他做「DACPR」並由10餘名熱心山友，輪番實施CPR搶救生命。

都蘭高級救護技術員於下午1時45分接觸該名男子後，評估其心搏停止，經家屬同意後，由消防及義消人員以擔架合力將該男子搬運至停車場登山口後，由救護車協助處理後續事宜。

老翁在山區昏迷、10餘名山友輪流做CPR急救。記者卜敏正／翻攝
老翁在山區昏迷、10餘名山友輪流做CPR急救。記者卜敏正／翻攝
老翁在山區不明原因昏迷、10餘名山友輪流做CPR急救後仍不治。記者卜敏正／翻攝
老翁在山區不明原因昏迷、10餘名山友輪流做CPR急救後仍不治。記者卜敏正／翻攝

山友 CPR 台東

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