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阿婆灣又出事…重機騎士迎面撞上違規公務車 慘輾車底斃命

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

阿婆灣又出事了！一輛黃牌重機今天下午12點5分，行經嘉義縣中埔鄉台三線313.5公里處，迎面撞上跨越雙黃線的林務局公務小貨車，劉姓騎士慘遭小貨車捲入車底，頭部嚴重受創出血，當場失去呼吸心跳，緊急送醫治療仍傷重不治，詳細肇因仍待警方釐清。

據瞭解，林務局公務小貨車當時由產業道路左轉進入主幹道，由西向東行駛，黃牌重機由東向西正要前往中埔，因煞車不及迎面撞上小貨車，20歲劉姓騎士被捲入車底，經消防隊協助脫困後，劉姓騎士已無呼吸心跳，緊急送往聖馬爾定醫院搶救，最後仍因傷重宣告不治死亡。

警方初步調查，發生事故的小貨車是林務局的公務車，當時由高姓男子駕駛，逆向迴車後跨越雙黃線，欲往大埔方向行駛，不慎與直行的黃牌重機碰撞，造成劉姓騎士頭部出血重創，胸部及手腳部全身擦挫傷，經送醫仍傷重不治，已由中埔分局偵辦，詳細肇因仍待調查釐清。

重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝
重機騎士迎面撞上違規公務車，慘輾車底斃命。記者黃于凡／翻攝

重機 中埔 車禍

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