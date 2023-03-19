來電稱留學日本的愛女遭綁 慈父遭詐險丟160萬

陳姓男子女兒在日本留學，近日接獲不明來電稱陳男愛女遭綁架，須匯款160萬元才能換回女兒，陳男心急之下立刻趕赴銀行準備匯款，所幸銀行行員察覺異狀，通報警方到場處理，經協助聯繫陳男妻女，確認其女安全無虞，陳男才順利保住160萬元積蓄。

警方調查，陳男接獲詐欺集團來電，供稱其在日本留學的女兒被綁，要求陳男付贖160萬元，通話中還有極似陳男女兒的聲音正在呼救，陳男聽聞後擔心愛女遭遇不測，3月10日中午立刻趕赴銀行準備匯款。

銀行行員見陳男欲匯出巨款，卻交代不清匯款用途，決定報警處理，轄區台北市中山分局長春路派出所員警獲報到場，仔細詢問後，才發現陳男可能遭遇詐騙。

為拆穿詐欺騙術，員警協助陳男聯繫身在日本的妻子和女兒，發現妻女並未發生意外，一切平安，陳男才驚覺受騙，所幸最後關頭並未將百萬元積蓄匯出。

警方呼籲，民眾接獲不明來電稱親友遭綁架，應保持冷靜，向當事親友或所屬學校、公司確認，也可撥打110或165專線查證，避免受騙。