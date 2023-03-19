疑因疲勞駕駛…男自撞地下道護欄、車毀受輕傷 轟然巨響驚醒居民

38歲邱姓男子今天凌晨疑因疲勞駕駛，車子撞上苗栗市國華路地下道快、慢車道中間分隔島水泥護欄，車子嚴重受損，邱男受輕傷，並未波及其他人車，事故轟然巨響驚醒居民，案由警方進一步調查中。

苗栗警察分局今天凌晨2點多接獲報案，苗栗市國華地下道東口有轎車自撞事故，員警到場處理，車頭嚴重受損，駕駛邱男胸部不適及手腳擦挫傷，警方初步調查，邱男開車10多個小時精神不濟，車頭右側直直撞上護欄，接著90度橫移對向車道，車尾撞及壁面才停下來，邱男自行下車，並沒有大礙，酒測值為零，詳細事故原因尚須進一步釐清，

附近居民被轎車撞護欄的聲音驚醒出門察看，也議論紛紛，2011年6月26日凌晨也曾發生類似轎車自撞事故，車子爆炸起火，駕駛人喪命，苗栗警分局呼籲駕駛人開車上路，務必保持良好精神狀態，全神貫注，謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。