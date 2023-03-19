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改裝車噪音擾人！ 土城警聯合環保局路檢 已舉發7百多件

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市警方近來屢接獲民眾陳情改裝車噪音擾人，土城分局針對違規改裝排氣管噪音問題，規畫每月8到10場次的取締酒危駕專案勤務，強化攔檢違規酒駕、改裝及噪音車輛稽查強度。

土城分局3月18日聯合新北市政府環保局稽查人員，在土城地區噪音車出沒及交通事故熱點路段設立攔檢點實施交通稽查，針對非法改裝等噪音車輛予以製單舉發及通報裁罰，勤務期間攔檢50輛車輛，共計取締10輛使用非經審驗之改裝排氣管車輛，由環保局製單裁罰。

警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。

土城分局呼籲，良好的環境安寧要仰賴大家共同維持，警方也會持續加強取締「改裝噪音車、酒後駕車、危險駕車、無照駕駛、闖紅燈及違反行人路權」，希冀用路人遵守交通規則，讓所有道路使用者「合法用路、平安回家」，共同維護及營造安寧的生活環境。

警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝
警方表示，迄今攔查違規車輛製單舉發及通報裁罰，期間攔檢通報731件，使用非經審驗的改裝排氣管車輛並通報環保局製單裁罰，另同步舉發違規改裝頭燈、變更燈色等違規18件。記者李易昌／翻攝

噪音 警察 新北

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