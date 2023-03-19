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影／離譜淡水客運走錯路 卡在窄小山路口動彈不得

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1輛淡水客運983路線公車，今天上午11時許竟然開錯路線，司機想從淡水區坪頂路繞回淡金路，結果因為車太長、路太窄且坡度大，整輛車卡在坪頂路口動彈不得，直到下午1時20分才脫困拖離現場。

據了解，57歲邱姓司機今天上午駕駛983路線公車，載客沿淡水區中正東路二段行駛，原本應該直行淡金路續往北海岸方向，卻不明原因恍神走錯路線左轉中正東路一段往市區方向。

邱姓司機打算從第一個岔路口右轉繞回淡金路，但是坪頂路口又窄又陡，大巴士車身太長，導致車尾刮地卡死。

民眾路過看見公車卡在路口動彈不得，拍照上傳地方性臉書社團「細說淡水」引發熱議，網友直言：「他跑983開錯路了」、「這肯定是新司機，他往淡水方向右轉坪頂路一定上不去，應該到下一個路口迴轉再左轉上坪頂路才對」、「小車右轉走這段也很吃力」。

警方獲報趕抵協助交管，淡水客運派遣大型拖吊車趕抵處理，直到下午1時20分才拖離現場。員警指出，此處坪頂路口又窄又陡，只有從淡水往台北市出轄方向，有公車路線由中正東路一段左轉上坪頂路，反向沒有公車路線會右轉坪頂路，邱姓司機明顯走錯路。

警方將針對邱姓司機妨害交通的駕駛行為，依違反道路交通管理處罰條例第59 條開單，可處1500以上3000元以下罰鍰。

1輛淡水客運983路線公車開錯路線，司機想從淡水區坪頂路繞回淡金路，結果因為車太長、路太窄且坡度大，整輛車卡在坪頂路口動彈不得。記者林昭彰／翻攝
1輛淡水客運983路線公車開錯路線，司機想從淡水區坪頂路繞回淡金路，結果因為車太長、路太窄且坡度大，整輛車卡在坪頂路口動彈不得。記者林昭彰／翻攝
1輛淡水客運983路線公車開錯路線，司機想從淡水區坪頂路繞回淡金路，結果因為車太長、路太窄且坡度大，整輛車卡在坪頂路口動彈不得。記者林昭彰／翻攝
1輛淡水客運983路線公車開錯路線，司機想從淡水區坪頂路繞回淡金路，結果因為車太長、路太窄且坡度大，整輛車卡在坪頂路口動彈不得。記者林昭彰／翻攝

淡水 公車

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