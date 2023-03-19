叭什麼！高雄男怒被鳴笛爆粗口咆哮 警及時化解誤會

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市鳥松區昨天下午接近6時許，李姓男子駕車行經本館路時，誤以為後方石姓男子駕駛貨車頻按喇叭鳴笛，雙方在路上你來我往發生口角爭執，不顧下班車流擁擠，一度造成塞車回堵，民眾報案後經警居中協調，這2人才發現根本是場誤會，當場握手言和相互致歉後離去。

「叭三小！給我下來！」李男怒氣的對著貨車駕駛咆哮，而石男也不甘示弱，按喇叭鳴笛示意，剛剛頻按喇叭的車輛不是他的貨車，但雙方都在火氣上爭鋒相對，聽不進去對方的解釋，直到警方獲報，終於到場調解。

李男表示，近期因家中辦理喪事心情低落，行車過程疑似鳴按喇叭聲，誤以為是後方駕駛石男所為，李主動表達歉意，而石男體諒李男低落致歉，幸好雙方未因誤會引發肢體衝突，並無不必要損失產生，雙方在警方面前握手言和。

不過，這段雙方怒火噴向對方的口角糾紛，仍被網友拍下並上傳網路社群，做了最不佳的示範，仁武分局呼籲，民眾行車遇有任何行車糾紛，可由警方到場協助處理，如妨礙其他人、車通行處所停車，最重可處1200元以下罰鍰。提醒民眾現場切勿私自與對方發生衝突，避免憾事發生。

衝突雙方事後在警方調節下握手言和。記者古和純／翻攝
衝突雙方事後在警方調節下握手言和。記者古和純／翻攝

塞車 高雄市

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