叭什麼！高雄男怒被鳴笛爆粗口咆哮 警及時化解誤會

高雄市鳥松區昨天下午接近6時許，李姓男子駕車行經本館路時，誤以為後方石姓男子駕駛貨車頻按喇叭鳴笛，雙方在路上你來我往發生口角爭執，不顧下班車流擁擠，一度造成塞車回堵，民眾報案後經警居中協調，這2人才發現根本是場誤會，當場握手言和相互致歉後離去。

「叭三小！給我下來！」李男怒氣的對著貨車駕駛咆哮，而石男也不甘示弱，按喇叭鳴笛示意，剛剛頻按喇叭的車輛不是他的貨車，但雙方都在火氣上爭鋒相對，聽不進去對方的解釋，直到警方獲報，終於到場調解。

李男表示，近期因家中辦理喪事心情低落，行車過程疑似鳴按喇叭聲，誤以為是後方駕駛石男所為，李主動表達歉意，而石男體諒李男低落致歉，幸好雙方未因誤會引發肢體衝突，並無不必要損失產生，雙方在警方面前握手言和。