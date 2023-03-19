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7旬翁攀郡大山墜80米谷重傷 救到時已成冰冷遺體

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

新北市孫姓男子昨到南投信義獨攀郡大山，不慎失足摔落80米深谷，消防局獲報後出動地面搜救隊，且調派直升機救援，但因地形陡峭無法吊掛，搜救人員全力挺進抵達事故點時，孫男已死亡，今凌晨已將遺體搬運下山，並交由警方處置。

據了解，73歲孫男昨天獨自到南投信義攀登郡大山，未料中午過後下山時，不慎失足滑落約80米深的山谷，路過山友聽到有人驚恐大叫，發現有人墜谷後，立刻通報119求援，山友也會同一名就近馳援的山搜教官下切，盼能盡快救到人。

南投縣消防局指出，昨天下午1時50分獲報，郡大北峰頂往登山口方向約1.6K處有人墜谷，當時竹山消防訓練中心陳姓教官恰巧在附近登山，立刻轉往事故點救援，與現場山友合作下切接觸傷者，該局則立刻集結地面搜救隊，並申請空勤。

現場山友先循陡坡下切約50米處並展開搜尋，期間發現孫男的登山器具、遺留血跡等，50米以下是幾近垂直的山谷，待陳姓教官到場後冒險下切，經多次嘗試後成功接觸到孫男，但其頭部撕裂傷、全身多處骨折且胸腔疑內出血，傷勢嚴重。

消防局第三大隊表示，考量事故地點路途遙遠、地形險惡，且天候漸晚，昨下午集結並出動12人搜救隊從地面挺進，為利搶救時效，同步調派空勤，但直升機到場後回報地形陡峭無法吊掛，搜救人員加快腳程，於昨晚9時許接觸到傷者。

但搜救人員回報，抵達事故地點接觸患者，但發現他已明顯死亡，搜救人員說，後續仍在陡坡處現場架設繩索，齊力將其遺體拉至步道上，再由山搜義消將其背負下山，今天凌晨3時31分運至信義豐丘村檢查哨，並交由警方及家屬處置。

新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供
新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供
新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供
新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供
新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供
新北市孫姓男子昨攀郡大山失足墜谷重傷，搜救人員漏夜挺進趕抵事故點時，他已不幸死亡，今凌晨將遺體搬運下山。圖／南投消防局提供

山友 教官

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