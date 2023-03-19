6.8強震重創厄瓜多爾 屏東消防局完成國際人道救援整備

台灣時間今凌晨12時許，南美洲國家厄瓜多爾在當地時間18日上午11時許發生規模6.8地震，震央位於首都基多西北方、安地斯郡西北岸埃斯梅拉達斯以南82公里處，地震深度約65公里，本月國際人道救援第一輪值的屏東縣消防局立即完成整備，待消防署通知進行國際人道救援任務。

消防署指出，當地多棟建築物受損，已知造成厄瓜多爾12人死亡，祕魯1人死亡，持續監測關注厄瓜多爾地震最新情況，本國特種搜救隊同步進行國際人道救援任務整備，檢點救災量能，若接獲外交部指示，將隨即連繫財團法人賑災基金會，啟動專案包機救援機制，搭乘專機前往救援，盡力搶救受困災民。