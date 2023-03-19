機車鑰匙放置物槽遭偷車賊代步 「圖方便」下場GG

高雄市大社區日前王姓男子將機車停放在和平路附近，下班欲騎車返家時，竟發現機車消失無蹤，焦急地報案求助；經警一問才知，王停車後只是順手把鑰匙放在車頭置物槽內，事後警擴大調閱周遭監視器，查獲魏姓、李姓兩竊嫌涉嫌重大，成功協助王男將機車找回。

仁武分局大社分駐所指出，當時警員調閱監視器已鎖定犯嫌特徵，並在3月16日上午8時許前往案發地周邊訪查時，恰巧發現衣著特徵相符的魏、李兩人，隨即上前盤查，而魏、李一開始否認犯行，但見事跡敗露，只好坦承犯行。

據悉，31歲的魏嫌與59歲的李嫌是朋友關係，平日以臨時工維生，兩人供稱當日找不到自身的機車鑰匙，恰巧路過王男機車旁，看見鑰匙就在置物槽中，一時鬼迷心竅騎乘該車返回仁武區住家，但返家後不知道該如何處理這台王男的機車，遂將機車丟棄於家附近的公園。