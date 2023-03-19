「這時段」車禍死傷高出14倍 警指2成因籲銀髮族要留意
行人安全問題備受關切，桃園市警方統計全市死傷車禍事故，發現清晨4至6時死傷比例遠超平均值14倍多，肇因是駕駛自撞和行人違規穿越馬路；警方呼籲汽機車行經路口應減速、注意往來人車，外出運動的長輩也要著準備反光功能衣物、靠邊走。
桃園市警局交通警察大隊統計，今年1月迄今，桃園市發生A1類死亡交通事故32件與A2類受傷交通事故9000餘件，平均死傷比例約為0.36%，然而在清晨4至6時所發生的交通事故中就有6件、受傷事故116件，死傷比例是5.17%，遠高平均值14倍之多。
警方分析，6件清晨A1事故的主要肇事原因，分別是機車騎士未注意車前狀況、自撞路邊停車及行人4件，及高齡者違規穿越道路2件。死者6人中有4名機車騎士、2名行人。
交警大隊大隊長林鼎泰指出，清晨時段因車流較少及駕駛車輛注意力不集中等，多數駕駛常輕忽油門力度，等發現道路異狀或車輛失速時，已來不及反應、煞車。
林鼎泰表示，此外，死亡的2名行人都是70歲以上高齡者，由於長輩有早起外出運動的習慣，卻常未依交通號誌指示，橫越行人穿越道、違規穿越馬路及行走在車道上，等到駕駛人發現行人違規時，多半因視線不佳或來不及煞車使得撞擊力道加大，而造成嚴重死傷。
市警局交通警察大隊指出，銀髮族群反應力及認知功能較為遲緩，遇上危險狀況時，常有反應時間不足的情況；為確保銀髮族行的安全，請大家務必提醒年長者，清晨外出運動時，一定要穿著鮮艷或具有反光功能之衣褲、配件，並作好自我保護動作，讓自己在道路上「亮」起來，使其他用路人能清楚看見，以降低交通事故發生。
大隊長林鼎泰也呼籲，汽、機車駕駛人應遵守速限、注意路況，並禮讓行人優先通行，行人也應緊靠路邊，不隨意橫越道路、遵守號誌、注意雙向來車及車行動向，以維護自身安全。
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