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影／桃園楊梅民宅大火 屋主葬身火窟死因鑑定釐清
桃園市楊梅區一棟2層樓住宅今天上午突然失火，由於火勢從1樓竄出，大火在房間燃燒霹叭作響，57歲傅姓屋主未及時逃生，2樓兒子及外甥女睡夢中驚醒逃生，消防局灌救10分鐘撲滅火勢，傅姓屋主葬身火窟燒焦屍，檢警下午相驗，現場無打鬥破壞良跡及判別助燃劑，將等消防局火調鑑定後釐清死因。
警方調查，傅男在一家電線電纜工廠工作，在妻子離異後，最近情緒不穩定，他與成年的2名兒子、1名外甥女同住楊梅區一棟2層樓住宅，今天上午8時45分1樓房間突然失火，竄出濃煙火勢，傅男在房間未叫喊和及時逃生。
他兒子與外甥女3人在2樓房間睡夢中被煙嗆醒，發現1樓起火，分別逃至2樓房間、頂樓求生，3人表示，突然聽到火災霹叭聲響驚醒，看見1樓起火，2人朝頂樓逃生、1人躲在房間待援。
傅男住宅傳出火災，消防局據報出動消防員52人及消防、救護車17輛車趕到現場灌救，大約10分鐘撲滅火勢，傅姓屋主房間付之一炬，大火幸未延燒至2樓，消防員在2樓及頂樓分別救出男、女3人均未受傷，3人不需送醫，消防員隨後在1樓房間，發現傅男屋主不幸葬身火窟燒成焦屍。
檢察官率法醫、警方相驗傅男死因，傅男房內門窗未遭破壞、無打鬥痕跡，初步研判無他殺之嫌，火場無法明顯判別助燃劑，死因尚待釐清，檢方將等消防局火調鑑定報告進一步查明起火真正原因。
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