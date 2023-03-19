女兒是BLACKPINK狂粉 爸媽幫買黃牛票卻連門都進不去

南韓頂流女團BLACKPINK昨晚和今晚在高雄世運主場館開唱，開唱前，一票難求傳出不少黃牛和詐欺爭議！一對林姓夫妻因高一女兒是BLACKPINK狂粉，買不到票，透過朋友轉介，原本最高票一張8800元，砸錢買一張1萬9000元黃牛票，林先匯3萬元，昨晚在場館外約好面交，卻拿不到票，氣炸提告賣家涉詐欺。

BLACKPINK昨晚和今晚一連2晚在高雄世運主場館開唱，兩場4.5萬張門票秒殺，傳出黃牛兜售門票，還有粉絲遭詐騙情事。

昨晚首場演唱會開唱前夕，有粉絲在世運主場館外圍住黑衣男和白帽女，質疑遭對方騙票，轄區左營警分局趕抵現場了解；警方研判是買賣門票消費糾紛，將現場人員一併帶回釐清案情。

經警方調查，55歲的林姓男子和妻子，因就讀高一的女兒是BLACKPINK的狂粉，由於上網買不到票，愛女心切下，透過朋友介紹，即使一張最高票價8800元，網路售票者聲稱一張票19000元，也願砸錢買，透過友人匯款3萬元，並和賣家相約開唱前在場外面交。

另33歲的俞姓男子和妹妹也是BLACKPINK的粉絲，遇可一睹BLACKPINK演唱千載難逢的機會，卻買不到票，上網見賣家聲稱一張票8800元，額外加1000元手續費即可購得，俞認為還算划算，於是匯了19600元給賣家，和對方約妥在場外拿票。

昨演唱會開唱前，林男一家三口和俞男兄妹，在場外和43歲辛姓男子和31歲覃姓女子拿票，2人因手上票券不足，一行人在場外起爭執，被警方帶回調查。

警方調查，辛男的妻子在網路販售相關演唱會商品及門票，覃女負責協助售票，辛聲稱因後台售票系統出狀況，且妻子去韓國處理事情，聯絡不上妻子，並非故意騙票。