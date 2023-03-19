8旬老翁騎機車迷航 南警精準預判路線協助返家

台南市84歲黃姓老翁前天晚上9點多騎機車外出後迷路，黃妻著急地報警處理，警方獲報後漏夜協尋，昨天中午終於在永康區中山南路台南高工前發現老翁身影，馬上將他攔截，結束長達約12小時驚魂記。

南市警一分局東寧派出所於18日凌晨接獲黃妻報案，她的先生於17日晚上9點多騎機車外出前往北區北園街一帶，但直到深夜仍未返家，加上先生未攜帶行動電話，無法聯繫，到派出所請求協助。

經員警調閱監視器查尋老翁動態，赫然發現老翁騎著機車沿台一線一路往北抵達後壁區，更可能已進入嘉義縣，隨即電話聯繫沿線各轄區派出所協助查找，但均無所獲，因老翁行車動態飄忽不定，後續老翁騎車返回台南市後，發現在新營、柳營、善化、新化、玉井等區都有老翁行蹤，更增添查尋難度。

直到18日中午時段，員警發現黃姓老翁騎著機車到處趴趴走，但這次員警發現老翁騎機車正沿著台20線自新化區往永康方向行駛，東寧所巡佐胡瑞宏、警員邱燈坤研判老翁應會持續沿著省道行駛，立即駕車前往查尋，終於在永康區中山南路台南高工前發現老翁身影，將其攔截，結束12小時的迷航驚魂。