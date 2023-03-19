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高雄賓士鬼切擊落「吳柏毅」 網酸：駕照雞腿換來的

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名UberEats外送員中午騎車外送，直行經高雄三民區九如公速公路便道，慘遭左側急右轉的賓士車撞及，連人帶車摔落，車禍過程被後方車行車記錄器拍下，車主PO網，網友酸肇事的賓士車駕駛「駕照雞腿換來的」；警方指外送員受傷無大礙，賓士駕駛已違規，肇責進一步釐清。

臉書社團「高雄大小事」日前貼出一則影片，指九如交流道前，外送員需要影品可以找他，賓士三百哥駕照不知怎麼來的；影片中，只見當時一名UberEats外送員騎車外送，直行經過高雄三民區九如公速公路便道，但外送員左側一輛賓士車急著右切上高速公路。

賓士車當下直接撞上外送員的機車，導致外送員貼著賓士車身後，連人帶車摔落在地，影片上網後，引起網友熱議。

有網酸賓士車主「駕照事雞腿換來的」、「插隊失敗」；有網友直指，「賓士車轉彎全責，再加一張未行駛到最外車道就轉彎」；有網友指「九如很常有這種，當排隊是白癡的三寶」、「很多汽車，硬逼機車讓道」。

三民二警分局警方表示，車禍發生在15日近午11時46分許，當時49歲謝姓外送員騎機車沿九如一路的機車優先道東向西行駛，22歲陳姓男駕駛的賓士車欲變換車道直接右轉，擦撞謝男機車。

警方獲報到場處理，雙方駕駛酒測值零，謝男身體多處擦傷，送醫治療，幸無大礙。初步研判陳男在多車道右轉彎時，未先變換至外側車道，已違反道路交通管理處罰條例第48條1項4款，可處600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因由警方進一步釐清。

高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，警消到場處理，將受傷的外送員送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，警消到場處理，將受傷的外送員送醫治療。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，造成外送員受傷。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，造成外送員受傷。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車陳姓駕駛在九如一路交流道便道直接鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員。記者石秀華／翻攝
高雄賓士車鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，網酸：駕照雞腿換來的。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄賓士車鬼切右轉，擊落直行的「吳柏毅」外送員，網酸：駕照雞腿換來的。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

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