高雄賓士鬼切擊落「吳柏毅」 網酸：駕照雞腿換來的

一名UberEats外送員中午騎車外送，直行經高雄三民區九如公速公路便道，慘遭左側急右轉的賓士車撞及，連人帶車摔落，車禍過程被後方車行車記錄器拍下，車主PO網，網友酸肇事的賓士車駕駛「駕照雞腿換來的」；警方指外送員受傷無大礙，賓士駕駛已違規，肇責進一步釐清。

臉書社團「高雄大小事」日前貼出一則影片，指九如交流道前，外送員需要影品可以找他，賓士三百哥駕照不知怎麼來的；影片中，只見當時一名UberEats外送員騎車外送，直行經過高雄三民區九如公速公路便道，但外送員左側一輛賓士車急著右切上高速公路。

賓士車當下直接撞上外送員的機車，導致外送員貼著賓士車身後，連人帶車摔落在地，影片上網後，引起網友熱議。

有網酸賓士車主「駕照事雞腿換來的」、「插隊失敗」；有網友直指，「賓士車轉彎全責，再加一張未行駛到最外車道就轉彎」；有網友指「九如很常有這種，當排隊是白癡的三寶」、「很多汽車，硬逼機車讓道」。

三民二警分局警方表示，車禍發生在15日近午11時46分許，當時49歲謝姓外送員騎機車沿九如一路的機車優先道東向西行駛，22歲陳姓男駕駛的賓士車欲變換車道直接右轉，擦撞謝男機車。