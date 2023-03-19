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影／台中40天傳123件公墓火警 消防員驚險撤退影片曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

清明節將至，不少民眾已開始返鄉掃墓，但台中市消防局統計，從2月至3月12日止，已發生123件公墓火警，讓消防局隊員疲於奔命。消防局今天在臉書、YouTube頻道發布驚險打火影片，提醒民眾掃墓時，要有「4不2記得」的觀念。

台中市消防局表示，今天在臉書YouTube頻道放上同仁執勤公墓火警滅火的影片，其中有一段是3月5日大雅消防分隊，支援沙鹿區紅竹巷公墓火警時，因火勢過大，消防員撤離現場的驚險畫面，當時高喊「撤退」逃離現場，而畫面後方是熊熊火龍，讓人看得怵目驚心。

消防局表示，國人掃墓時有燒冥紙的習俗，因此清明期間常可聽到墓地火警四起；今年更因雨水不足，雜草十分易容易引燃，據統計，從2月1日起至3月12日止，台中市轄區發生123件墓地火災。

消防局提醒，民眾在掃墓時切記「4不2記得」要訣，不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾。

此外，消防局加強派員到各大公墓巡邏，也會在假日與義消人員、婦宣人員一同發放小水袋及宣導單給市民；另提醒民眾記得撲滅餘燼，甚至是不用火，將紙錢集中到環保局規畫地點，防範火災發生。

台中市消防局今天在臉書、YouTube上線驚險打火影片，提醒民眾掃墓的防火觀念。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天在臉書、YouTube上線驚險打火影片，提醒民眾掃墓的防火觀念。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天在臉書、YouTube上線驚險打火影片，提醒民眾掃墓的防火觀念。圖／台中市消防局提供
台中市消防局今天在臉書、YouTube上線驚險打火影片，提醒民眾掃墓的防火觀念。圖／台中市消防局提供

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