影／噪音改裝車未掛及掛變造車牌車遊 清水警舉發8車主

多輛改裝車深夜發出吵人噪音，車遊台中市清水區，有改裝車未掛車牌，也有車遮住車牌一起車遊，清水警方發現跟隨，發現改裝車還集體闖紅燈，警方調出路口監視器畫面，查獲8輛車闖紅燈，也查獲一輛車懸掛變造車牌，一併舉發和法辦。

本月5日及12日凌晨3點，台中市清水警分局執行防制噪音車及酒、危駕勤務時，發現清水區中清路9段與八德路口有多輛噪音車聚集，警方隨即前往，該車看見警方巡邏車即將到達立即駛離現場，警方上前跟隨，發現車隊中2輛未懸掛車牌，2輛遮住號牌等車輛，更於中清路9段與港埠路口有8部車輛違規闖紅燈，躲避警方查緝。

當時警方無法即時攔阻，事後輔以路口監視器，鎖定車輛，經連日擴大調閱監視器，雖未發現有競速或危駕等情形，仍查出未懸掛或懸掛他車牌照及遮蔽車牌等車輛，其中1部還懸掛變造車牌。

清水警方對8輛闖紅燈車輛，依道路交通管理處罰條例第56條第1項予以舉發，交岔路口闖紅燈者，可處1仟8佰元以上，5仟4佰元以下罰鍰，另於3月16日已陸續通知許姓及謝姓駕駛、巫姓車主到案說明予以舉發，依未懸掛車牌，依道交條例第12條第1項第7款規定，可處3仟6佰元以上，1萬8仟元以下罰鍰，並禁止其行駛，遮住號牌，依道交條例第13條第1款，以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，可處2千4百元以上，4千8百元以下罰鍰。

警方將陸續通知其他違規車主或駕駛到案說明，變造車牌部分，警方將通知陳姓車主到案說明，釐清案情後，依刑法偽造文書罪移送台中地檢署偵辦。車輛噪音改裝部分，已通報行政院環境保護署檢驗，警方也勸導約制車主及駕駛人，還給居民安寧生活空間。