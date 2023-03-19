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警察哥哥好帥 彰化員警「神救援」吸起落水溝車鑰匙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

當車鑰匙從被焊死的溝蓋掉入臭水溝內怎麼辦？本月16日晚間，彰化分局大竹派出所接獲報案「救援」一對母女時，員警在燒腦之際，靈機一動，向附近店家借來有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將車鑰匙吸起來。這位媽媽事後在社群，以中英文發出文情並茂的感謝文，6歲女兒更說：「3個警察哥哥好帥」。

警方說，本月16日傍晚6時40分許，大竹派出所接獲一個媽媽打電話報案，稱她的車鑰匙掉落在彰化市彰南路2段的水溝中，因為溝蓋被焊死，也沒有備用鑰匙，只得打110向警方請求協助，值班警員梁忠勝派遣線上警力陳驄勝前往協助，另警員鄧政倫剛下班，便自願前往協助。

員警試圖徒手搬開水溝蓋未果，靈機一動，向附近店家借取勾鐵門鐵條，其中一條上黏有磁鐵，由陳驄勝、持手電筒照射水溝增亮視野，鄧政倫則操作吸取車鑰匙，終將車鑰匙吸起來，順利完成緊急救援任務。

事後，這位媽媽昨天臉書「彰化人大小事」，以「能順利發動車子，回到家真好」為題，披露員警協助過程，她說：「當時停好車，準備跟女兒一起買晚餐時，就在鎖車門那一刻手滑，車鑰匙直直穿越極小孔的水溝蓋，滑落到約有一米深的水溝裡，看著被焊死的水溝蓋，再轉頭看淚潸潸害怕無法回家的女兒，欲哭無淚正是此刻的寫照」。

她說，在報案後，員警趕到現場展開「救援」，員警用有磁性拉鐵門的鐵桿試圖吸起鑰匙（好險，晶片鑰匙有裝鐵環吊飾），一番折騰約莫15分鐘後，員警終於將晶片鑰匙從泡在汙水端「打撈」上來。她謝謝幫忙她們母女化解危機的3位員警。上車後，才6歲的女兒說：「我覺得這3個警察哥哥好帥！」

這名媽媽是台灣人，嫁給美國人，在臉書發文時，各以中文及英文，陳述員警處理過程與誠摯謝意，形成亮點。

本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事
本月16日晚間，彰化分局大竹派出所員警以帶有勾鐵門鐵條，另一頭黏有磁鐵，順利將掉落水溝內的車鑰匙吸起來，這位媽媽事後，以中英文在臉書社群表達感謝。圖／翻攝自彰化人大小事

鑰匙

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