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5粉絲爭睹BLACKPINK演唱會 付錢拿不到票控2男女詐欺
南韓頂流女團BLACKPINK昨晚在高雄世運主場館開唱，因一票難求，不少粉絲場外求票。黃牛票甚至傳被炒到40萬天價；昨晚開唱前，5名粉絲和辛姓男子和覃姓女子面交，付了4萬9600元卻拿不到票，質疑辛、覃2人騙票，氣炸報警，提告2人詐欺。
BLACKPINK昨晚和今晚一連2晚在高雄世運主場館開唱，兩場4.5萬張門票秒殺，傳出黃牛兜售門票，還有粉絲遭詐騙情事。
昨晚首場演唱會開唱前夕，有粉絲圍住黑衣男和白帽女，質疑遭對方騙票，轄區左營警分局趕抵現場了解；警方研判是買賣門票消費糾紛，將現場人員一併帶回釐清案情。
經警方了解，有5名BLACKPINK粉絲，透過網路匯款向43歲的辛姓男子和31歲的覃姓女子購買演唱會門票，並相約昨晚演唱會開唱前，在世運主場館前面交。
由於辛、覃2人無法交付5名買票者說好的門票，被害人質疑遭2人騙票，5人損失4萬9600元，只能眼睜睜在場外看著演唱會開唱，氣得堅持提告辛、覃2人涉嫌詐欺。警方受理後，將全案依詐欺罪嫌函請橋頭地檢署偵辦。
警方呼籲民眾除切勿貪圖暴利以身觸法外，消費者亦應共同抵制，拒絕購買黃牛票，以杜絕歪風、保障自身權益。
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