台南今山林火警10多起消防員疲於奔命 消防車失控1受傷

台南市今天一天就發生10多起山林雜草火警，讓消防員疲於奔命。晚間發生消防車倒車時不慎滑落邊坡、駕駛魏姓消防員受傷，所幸就醫後初步研判無大礙。

台南市新化山區下午發生火警，消防局第四大隊出動近10個消防分隊前往打火，直到晚間才撲滅火勢，收隊時新化消防分隊一輛消防車因為天色昏暗路況差、倒車時不慎滑落邊坡，所幸車輛沒有翻覆、魏姓消防員自行爬出消防車送醫，胸口因撞擊到方向盤疼痛、嘴角因而裂開5公分，目前無大礙。

消防四大隊表示，新化台糖苗圃附近山林下午發生火警，台南市消防局出動第四大隊及新化、大灣、新市、保西兩個消防中隊分隊13車21人前往滅火，晚間9點多準備收隊時，新化15消防車倒車時不慎滑落邊坡。