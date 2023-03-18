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人倫悲歌！弱勢家庭祖孫生活困頓 竹林尋短上吊雙亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

人倫悲歌！苗栗縣三義鄉三義交流道佛頂山附近，今晚發生兩死案件，一對祖孫疑因生活不順，在步道旁樹林上吊輕生，家屬發現報警後送醫，但兩人均宣告不治，案由警方調查中。

警方初步調查，家住附近的70歲江姓婦人與12歲孫女，江婦病疾纏身多年，大兒子與媳婦離異後，3年前過世，獨留有精神障礙的小孫女給她撫養，祖孫相依為命，是受關懷的弱勢家庭

江婦平日都會騎機車載孫女到佛頂山一帶散步，今天例假小兒子返家後，直到晚飯時間仍遲未見她們返家，外出到佛頂山一帶尋找，未料竟在竹林發現她們上吊。

警方表示，晚間7點左右，祖孫兩人被送往苗栗大千醫院急救，但到院前已無生命跡象，最後急救無效。現場及家中暫未發現遺書，鑑識人員封鎖現場採證，也沒有外力介入跡象，初步研判無他殺嫌疑，但女童有無大人加工自殺，還要再進一步調查。

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身亡祖孫疑生活不順在三義佛頂山附竹樹林上吊輕生，全案由警方調查中。圖／民眾提供
身亡祖孫疑生活不順在三義佛頂山附竹樹林上吊輕生，全案由警方調查中。圖／民眾提供
身亡祖孫疑生活不順在三義佛頂山附竹樹林上吊輕生，全案由警方調查中。圖／民眾提供
身亡祖孫疑生活不順在三義佛頂山附竹樹林上吊輕生，全案由警方調查中。圖／民眾提供

生命線 兒子 弱勢家庭

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