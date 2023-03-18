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影／林口建案工地火警撲滅 初估燒毀180坪無人傷亡
新北市林口區文化三路一段，一處正在興建中的建案工地，今天晚上2樓處突然冒出大量濃煙，旋即火舌竄出直燒天際。新北市消防局獲報，出動警義消61人、各式搶救車輛24輛趕抵布水線灌救，火勢40分鐘控制，初估燃燒面積約180坪，現場沒有人受困、受傷，起火原因有待後續調查後釐清。
據了解，新北市林口區文化三路1段，一處興建中的建案工地，今天晚上7時45分左右，從2樓處冒出大量黑煙，旋即火舌竄出直向天際。新北市消防局獲報，出動警、義消61人、24輛各式搶救車輛趕抵，經布水線阻隔延燒、灌救，火勢於晚上8時26分控制。
現場殘火處理，初估燃燒面積約180坪左右，現場沒有延燒，沒有人員受傷、亡，至於起火原因，有待火調人員調查後才能釐清。
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