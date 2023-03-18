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影／酒後不爽店員服務態度差 兩男5分鐘內砸兩店遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區陳、許兩男，周四凌晨短短5分鐘內，持鋁棒連砸兩家店，警方獲報循線在泉州街找到兩人，帶回偵辦。警詢問兩人犯案動機，竟稱只是「店員服務態度太差」讓警啼笑皆非，警詢後，依毀損罪嫌，將兩人移送法辦。

經調查，陳男（33歲）、許男（23歲）兩人無業，同租住在新北市三重區環河路上。周三（15日）晚上，兩人步行到重安街一間卡拉OK店喝酒歡唱。翌日凌晨，兩人帶著酒意走回租處，途中閒聊，彼此都覺得，在店內喝酒時，店員服務態度很差。

兩人突來暴氣，從租處各拿著一支鋁棒，折返回卡拉OK店，朝著店外騎樓鍋碗瓢盆，一陣揮砸洩憤，隨後步行走了150公尺，來到肉羹店吃消夜。怎料，肉羹店店員端來了肉羹，讓兩人又有意見二次暴怒，將身旁的鋁棒拿起，將桌上肉羹、筷子、調醬打落在地，旋即負氣離開。

案經警方獲報追查，循線在250公尺的泉州街76巷口找到兩人，警問兩人犯案動機，陳男辯稱「不爽他們服務態度太差」過程中，還試圖攬下所有罪責，但店家指證歷歷，警方仍帶回兩人偵辦，警詢後依毀損罪嫌將兩人移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男，短短5分鐘怒砸兩家店，只因為店員服務態度差。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男，短短5分鐘怒砸兩家店，只因為店員服務態度差。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男，短短5分鐘怒砸兩家店，只因為店員服務態度差。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男，短短5分鐘怒砸兩家店，只因為店員服務態度差。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區陳、許兩男怒砸兩家店，警方派員趕抵，隨後在泉州街攔下兩人帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝

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