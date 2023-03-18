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高雄警也瘋BLACKPINK？ 370警民力出動2原因曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在台灣粉絲千呼萬喚之下，南韓頂流天團BLACKPINK終於抵達台灣，今、明2晚在高雄世運主場館開唱，預計吸引5萬名粉絲；高雄市警局出動185名警力和185名民力共370人，在捷運進出口站配合高捷啟動人流分截管制，及周圍交通疏導，以確保搭捷運的歌迷安全，以及周邊交通順暢。

世運主場館轄區所在地的左營警分局，因應南韓人氣天團BLACKPINK在世運館今、明2天的開場，以大型專案勤務嚴陣以待，重兵部署維安及交通管制崗哨，共計動用370名警民力，以維持進出場歌迷及周圍交通秩序。

為體恤執勤員警辛勞，左營警友辦事處在勤務現場指揮所設立行動補給站，讓員警執勤之餘，補充體力。

高雄有不少年輕警員及員警子女都是BLACKPINK的粉絲，但可惜的是，場館內都是工作人員和保全，警方未能進入場館內執勤，最靠近場館的執勤員警，只能在場外站崗時「聽」音樂。

此外，高雄捷運警察隊也於散場時段，配合高捷實施人潮分流進出站，如進出人潮過多，將實施人潮截流管制，現場有員警及高捷工作人員以擴音器宣導，車廂也會廣播，以避免捷運月台搭乘民眾人數過於擁擠。

BLACKPINK四位成員今天上午搭專機來台，上百粉絲在現場尖叫迎接。記者劉學聖／攝影
BLACKPINK四位成員今天上午搭專機來台，上百粉絲在現場尖叫迎接。記者劉學聖／攝影
世運主場館轄區所在地的左營警分局，因應南韓天團BLACKPINK今、明2天開場，動用370名警民力，以維歌迷安全及周圍交通秩序；現場設立行動補給站，讓員警補充體力。記者石秀華／翻攝
世運主場館轄區所在地的左營警分局，因應南韓天團BLACKPINK今、明2天開場，動用370名警民力，以維歌迷安全及周圍交通秩序；現場設立行動補給站，讓員警補充體力。記者石秀華／翻攝
BLACKPINK四位成員今天上午搭專機來台，上百粉絲在現場尖叫迎接。記者劉學聖／攝影
BLACKPINK四位成員今天上午搭專機來台，上百粉絲在現場尖叫迎接。記者劉學聖／攝影
高雄左營警分局警方在BLACKPINK世運主場館演場會周圍執行交通疏導。記者石秀華／翻攝
高雄左營警分局警方在BLACKPINK世運主場館演場會周圍執行交通疏導。記者石秀華／翻攝

捷運 粉絲 BLACKPINK 警察

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