聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1彰化花壇路段大貨車撞爛轎車 車上3人全送醫
再過半個月是清明連假，許多民眾提前返鄉掃墓，今天國道一號車流量大，中部路段發生多起追撞事故，下午兩點多北上193.6公里有一輛大貨車追撞前車，造成車內3人都受傷，送彰化秀傳醫院醫治，幸無生命危險。
國道三隊員林分隊調查，今天下午約2點10分，廖姓司機（40歲）駕駛大貨車行經國道一號北向193.6公里，因沒注意車前狀況，追撞蘇姓男子（21歲）駕駛的轎車，車內3人分別腰背擦挫傷、眼部擦傷、全臉擦傷，急救後都已離開醫院。兩名駕駛酒測沒酒精反應，車禍真正原因有待進一步調查。
今天中午西螺交流道發生火燒車，時隔兩小時，彰化花壇戰備跑道路段發生追撞，占用內側和中線車道，車流迴堵到埔鹽系統，「紫爆」時速低於20公里，雖半個多小時排除車禍現場，沿線車多持續到傍晚，北斗以北「非橘即黃」。國道警方提醒用路人應注意前方路況，不疲勞駕駛，而且現今許多車輛具有駕駛輔助系統，可能造成駕駛人過度依賴，因此用路人仍應握好方向盤和注意車前狀態小心駕駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言