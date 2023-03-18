國1彰化花壇路段大貨車撞爛轎車 車上3人全送醫

再過半個月是清明連假，許多民眾提前返鄉掃墓，今天國道一號車流量大，中部路段發生多起追撞事故，下午兩點多北上193.6公里有一輛大貨車追撞前車，造成車內3人都受傷，送彰化秀傳醫院醫治，幸無生命危險。

國道三隊員林分隊調查，今天下午約2點10分，廖姓司機（40歲）駕駛大貨車行經國道一號北向193.6公里，因沒注意車前狀況，追撞蘇姓男子（21歲）駕駛的轎車，車內3人分別腰背擦挫傷、眼部擦傷、全臉擦傷，急救後都已離開醫院。兩名駕駛酒測沒酒精反應，車禍真正原因有待進一步調查。