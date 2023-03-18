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影／兩兄弟喝的爛醉車上口角 橋上下車開戰扭打警帶回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲區林姓兄弟檔，周四（16日）晚上喝個爛醉，搭乘Line Taxi白牌計程車返回蘆洲住處，行經永安大橋橋中間，兩兄弟突然起了口角，還直接開車門下去，一路從橋上拉扯扭打到下橋處，司機怕兩人危險報警，警方到場用辣椒水控制兩人帶回保護管束，隨後通知家屬帶回。

據了解，林姓兄弟檔（哥哥26歲、弟弟24歲），周四（16日）晚上兩人與友餐敘，期間喝了不少酒，餐敘結束前，兩人已不勝酒力爛醉如泥，經友人協助下，兩人叫了一輛Line Taxi，刷卡付完車資，從餐敘地點搭乘，準備返回蘆洲住處。

孰料，行經新北市蘆洲區永安大橋（往蘆洲方向）橋中間，兩兄弟因係起口角，竟無視車子還在行進間，直接打開車門下車，就這樣兩人一路從橋中間拉扯、扭打到下橋處，計程車司機深怕兩人有危險，趕緊通報警方到場協助。

轄區警方獲報趕抵，兩兄弟仍在地上纏鬥，還醉語胡謅失序向警嗆聲，警勸阻無用，上前朝兩人噴辣椒水，這下才制止兩人，隨即將兩兄弟帶回派出所保護管束，並通知家屬帶回，結束一場酒醉失序行為。

新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區林姓兄弟檔爛醉口角，竟在永安橋上下車扭打，被警方帶回管束。記者曾伯愷／翻攝

兄弟 計程車

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