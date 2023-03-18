爭睹BLACKPINK上萬粉絲湧入 傳女歌迷「癲癇發作」急送醫

南韓人氣女天團BLACKPINK，在台灣粉絲千呼萬喚下，今明兩天在高雄世運主場館開唱，一早專機抵達小港機場即有上百狂粉接機，世運館周圍開賣相關商品，吸引粉絲排長龍搶購，場館傍晚陸續湧入上萬歌迷聆聽演唱會，近5時許，傳出23歲女歌迷因身體不適，突然癲癇發作，救護車開進場館內，將她送醫治療。

經了解，該名身體不適的女子為BLACKPINK的粉絲，當時已進入世運主場館內準備聽演唱會，疑因人潮多，一時喘不過氣，致癲癇發作。

高市消防局指出，今天傍晚4時55分許，接獲左營區中海路急病救護案，消防局出動救護車前往，一名年約23歲的女性，因癲癇發作，救護車到場時已恢復意識，經給予急救處置後送醫。