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影／山友登合歡北峰昏迷搶救無效 同行好友難以置信
熱門百岳登山路線合歡北峰今天中午發生山域事故，來自新竹縣吳姓山友（57歲）在北峰步道1公里處疑似高山症發作昏倒，無呼吸心跳，南投縣消防局申請空勤直升機搶救，下午3點半送到花蓮慈濟醫院，但急救無效宣告死亡。
據了解，吳姓山友今天一行22人，都是大學同學，相約攀登合歡北峰。中午12點18分，走到合歡北峰900公尺地方時，吳姓山友突然昏迷，無呼吸心跳，同行山友立刻打119求救。
南投縣消防局派出6人救援隊，從登山口入山搶救，因為北峰步道陡峭，也申請空勤救援。因東北季風增強影響，合歡山下雨起霧、視線不佳，空勤直升機排除萬難也順利飛到合歡北峰步道900公尺處以吊掛方式救起吳姓山友，並在下午3點30分降落花蓮市德興棒球場旁廣場，花蓮消防局救護車將人送往慈濟醫院急診室，但經搶救仍宣告不治。
吳姓山友同學說，他平時有運動，身體看來相當健康，這次同學相約一起到合歡北峰健走，沒想到發生意外，讓他們相當難過。
合歡北峰海拔3422公尺，是百岳之一也是合歡群峰最高峰，山頂位於南投縣仁愛鄉榮興村、大同村之間，接近花蓮縣秀林鄉，從小風口到三角點約1.9公里，是熱門百岳步道。
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