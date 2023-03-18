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消防知識從小紮根 新北消結合VR防災宣導

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為讓防火、防災教育向下紮根，新北市消防局第三救災救護大隊，於今天下午，在淡水區觀潮廣場，辦理大型消防宣導園遊會，現場除一般攤位外，還有地震體驗車、VR消防遊戲設備體驗及新推出的AR遊戲宣導攤位，兩個小時吸引超過900人次到場參與。

第三救災救護大隊表示，這次舉辦防災、防火宣導活動，主要讓防火、防災教育向下紮根，並讓到場參與民眾，能夠學習到最新的消防知識。這次活動，除了現有防火防災宣導攤位外，還邀請摺汽球達人、當地文化國小扯鈴及疊杯社小朋友開場演出。

此外，為加深民眾防災防火知識，除讓民眾體驗闖關遊戲外，還有地震體驗車、滬尾宣導館的沉浸式互動教學及VR消防遊戲設備體驗，以及今年新北市政府消防局最新推出的AR遊戲宣導攤位。

新北市消防局第三救災救護大隊陳志德表示，現今社會日新月異，各個行業不斷追求創新，消防新知也不例外，各種宣導器材、方式及人員，也都得不斷學習、出新才能跟上時代腳步，讓小朋友從小學習防火、防災知識，一同培育未來國家的主人翁，學習正確消防新知識。

新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第三救災救護大隊，今天下午在淡水區觀潮廣場，辦理消防宣導園遊會。記者曾伯愷／翻攝

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